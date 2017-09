vor 1 Stunde Karlsruhe Zwei Promille: Autofahrer verursacht Unfall in der Innenstadt - und haut ab

Ein 57-Jähriger hat mit seinem BMW am Donnerstag einen Unfall in der Akademiestraße verursacht. Wie die Polizei berichtet, war er mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen und anschließend geflüchtet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.