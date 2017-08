vor 2 Stunden Karlsruhe-Grötzingen Zwei Promille: 51-Jähriger rammt Pkw und schiebt diesen in ein Schaufenster

In Karlsruhe-Grötzingen hat am Sonntagnachmittag ein betrunkener Autofahrer einen geparkten Pkw gerammt und diesen in ein Schaufenster geschoben. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Verkehrsunfall vier Personen verletzt.