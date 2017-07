28.07.2017 11:45 Weil am Rhein Zwei Männer nach Brandanschlag auf Moschee in U-Haft

Nach dem Brandanschlag auf eine Moschee in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) vor drei Monaten sitzen zwei von sieben Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag mitteilte, erließ ein Richter die Haftbefehle gegen einen 31-Jährigen sowie einen 30-Jährigen.