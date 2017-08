Der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe hat Zuwachs von zwei Säbelantilopen aus England erhalten, darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Und es ist noch mehr Zuwachs geplant!

Aus dem Whipsnade Zoo in England sind zwei weibliche, einjährige Säbelantilopen in den Karlsruher Zoo eingezogen. Sie vergrößern die Herde, die bislang aus nur sechs Tieren bestand. Noch sind die Neulinge von der Herde getrennt, eine Zusammenführung soll aber, laut Pressemitteilung, demnächst erfolgen.

Weiterer Zuwachs geplant

Doch die Herde der Säbelantilopen im Karlsruher Zoo ist noch nicht vollstädnig! Ein Bock aus dem Zoo in Lissabon soll Anfang 2017 zu der Herde stoßen.

Es ist wichtig die Tiere in menschlicher Obhut zu züchten, da die Säbelantilopen in ihren Ursprungsländern Nordafrikas völlig ausgerottet sind. Um 1970 hat es noch mehrere tausend dieser Tiere in freier Wildbahn gegeben. Kurz darauf sind sie durch Bürgerkrieg, Wilderei und Dürreperioden ausgestorben.

In den Zoos hat eine Rest-Population überlebt und wurde, immer wieder in Grüppchen, ausgewildert worden, teilt die Stadt in einer Presseinformation mit.