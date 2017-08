16.12.2016 05:00 Karlsruhe Zum letzten KSC-Spiel 2016: Shuttleverkehr zum Spiel gegen Braunschweig

Wer am Samstag keinen Fußmarsch zum Stadion antreten will, hat wieder die Möglichkeit mit Shuttlebussen zum Wildpark-Stadion zu fahren. Das berichtet die Stadt in einer Pressemeldung.