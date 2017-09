vor 2 Stunden Karlsruhe Zum Schulbeginn: Bauarbeiten auf L605 stehen vor letzter Phase

Die Instandsetzungarbeiten an der stadteinwärts führenden L605 sind nach Aussage der Stadt im Zeitplan und gehen in ihre letzte Phase. Voraussichtlich am Sonntag, 10. September, wird die Abfahrt von der Südtangente vom Rheinhafen kommend auf die L605 in Richtung Stadtzentrum wieder für den Verkehr freigegeben.