10.11.2016 21:00 Karlsruhe Zum Fahrplanwechsel: Mehrere AVG-Bahnen werden umbenannt

Achtung Pendler. Zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, werden die Liniennummern mehrerer AVG-Stadtbahnlinien nach Abstimmung zwischen dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) geändert. Das kündigen die Verkehrsbetriebe in einer Pressemeldung an.