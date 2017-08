Weggeschaut, ignoriert, gekniffen: Mit der Informationsoffensive der Polizei "Aktion-tu-was" und dem Förderverein "Sicheres Karlsruhe", soll innerhalb der Bevölkerung das Bewusstsein für größere Hilfsbereitschaft gestärkt werden. Wie man sich couragiert verhält und wie 15 Karlsruher bereits Zivilcourage bewiesen haben, darüber wurde in einer Ehrungsveranstaltung der Aktion "Sicheres Karlsruhe sagt Danke" informiert.

Desinteresse am Schicksal des Nächsten ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Liegt es an der Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit oder vielleicht an der Unsicherheit? "Wie kann ich helfen?" oder "Sind es nicht die anderen, die dafür zuständig sind?" - diese Fragen gehen den meisten Menschen durch den Kopf, wenn sie zu einem Zeuge einer Straftat werden. Doch nicht alle Menschen denken so, sondern ergreifen in solchen Situationen die Initiative.

"Karlsruhe hat eine Kultur des Hinsehens, nicht des Wegsehens", erklärte Hildegard Gerecke, stellvertretende Vorsitzende des Vereins "Sicheres Karlsruhe". 15 Karlsruher haben in den letzten drei Jahren, durch besonderes Engagement oder durch couragiertes Auftreten, maßgeblich zur Verhinderung einer Straftat beziehungsweise zu deren Aufklärung beigetragen oder sich sogar schützend vor die Opfer gestellt. Dafür wurde ihnen nun "Danke" gesagt.

(Sie haben Schlimmeres verhindert: 15 Karlsruher wurden für ihre Zivilcourage geehrt.

Hier wurde Schlimmeres verhindert

In zehn unterschiedlichen Fällen wurde deutlich, wie Zivilcourage direkt vor unserer Haustür aussehen kann. So beendeten die drei Jugendlichen Jakob Steininger, Jonathan Blankenship und Nat Than Duy, durch engagiertes Eingreifen, einen Raubüberfall. Melanie Harmouch beobachtete einen Überfall auf einen Supermarkt und handelte instinktiv richtig indem sie Ruhe bewahrte, die Polizei rief und dadurch eine schnelle Festnahme des Täters ermöglichte.

Lebensretter

Stephanie Hordus und Nadine Fritz hörten auf ihr Bauchgefühl und verhinderten so einen Sexualdelikt. Die Frauen fuhren in einem Auto, als sie neben der Fahrbahn, einen im Gras liegenden Mann erkannten. Sie hielten an und erkundigten sich nach dem Wohl des Mannes. Als dieser die Damen abwimmeln wollte, hörten die beiden den Hilferuf einer Frau die, kaum erkennbar, unter dem Mann lag. Stephanie Hordus und Nadine Fritz erkannten die Situation schnell und reagierten. Der Täter floh daraufhin, konnte allerdings unweit des Tatorts durch die Polizei festgenommen werden.

"Sie haben mir mein Leben gerettet", diese Worte sagte das Opfer, eine junge Frau, zu Stephanie Hordus nach der Gerichtsverhandlung. "Wenn jemand so etwas sagt, dann wird einem erst richtig bewusst, dass man richtig gehandelt hat. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich mich erinnere", erklärt Stephanie Hordus im Gespräch mit ka-news.

(Nadine Fritz und Stephanie Hordus zeigten Zivilcourage.)

Risikofaktor Zivilcourage

Engagiertes Eingreifen in eine gefährliche Situation bringt immer auch ein Risiko mit sich. Daher ist es wichtig, zwar couragiert aber in erster Linie richtig zu handeln. Sich selbst in Gefahr zu bringen ist nicht die beste Lösung. Aus diesem Grund hat die Informationsoffensive der Polizei "Aktion-tu-was" sechs Regeln aufgestellt, nach denen Zivilcourage ablaufen sollte.

1. Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen.

2. Ich fordere Andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf.

3. Ich beobachte genau, präge mir Tätermerkmale ein.

4. Ich organisiere Hilfe unter Notruf 110.

5. Ich kümmere mich um Opfer.

6. Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung.

Praxis statt Theorie

In den Kursen "Helfen, aber wie?" der Karlsruher Initiative "Zivilcourage" und "Wehr DICH, aber richtig!" des Polizeipräsidiums Karlsruhe und seiner Kooperationspartner, wird Interessierten gezeigt, wie sie sich in solchen Situationen richtig verhalten können.