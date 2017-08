Eine 15-jährige Schülerin wurde am Dienstag gegen 18.00 Uhr in der Bruchsaler Franz-Bläsi-Straße auf bislang unbekannte Art und Weise verletzt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das Mädchen befand sich zusammen mit drei Freundinnen und einem Freund auf dem Weg zum Bahnhof. In Höhe einer Gaststätte hörte das Mädchen plötzlich zunächst ein Zischen und dann einen Knall. Gleich danach verspürte sie Schmerzen in der linken Kniekehle.

Genau in diesem Moment fuhr ein silbernes Auto an dem Mädchen vorbei. Das Auto war mit einem Fahrer besetzt. Ob das Auto mit dem Vorfall in Zusammenhang steht ist unklar. Der Autofahrer kommt unter Umständen auch als Zeuge in Betracht.

Eine Untersuchung im Krankenhaus hat ergeben, dass das Mädchen eine Wunde von der Größe einer 1-Euro-Münze in der Kniekehle erlitten hatte. Die getragene Jeanshose blieb seltsamerweise unbeschädigt. Wie und durch was diese Wunde genau entstanden sein könnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Bruchsal.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/726-0 zu melden.