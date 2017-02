vor 10 Stunden Karlsruhe Zeugen gesucht: Autoknacker in der Karlsruher Südstadt unterwegs

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch mindestens fünf Autos in der Karlsruher Südstadt aufgebrochen und einige Wertsachen gestohlen. Die Polizei bittet in einer Pressemitteilung um Hinweise aus der Bevölkerung.