Zeuge alarmiert Polizei: Mutmaßliche Fahrraddiebe in Karlsruhe festgenommen

Zwei Männer haben am Mittwoch versucht verschlossene Fahrräder zu stehlen. Dabei wurden sie allerdings von einer Zeugin beobachtet. Die Polizei konnte zwei Verdächtige festnehmen.

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe konnte die Polizei am Mittwochabend in Karlsruhe festnehmen. Gegen 22.45 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Männer die gerade dabei waren, zwei in einer Hofeinfahrt im Indianaring verschlossen abgestellte Fahrräder wegzutragen. Als die Frau die Unbekannten ansprach flüchteten sie ohne Beute.

"Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife, aufgrund der guten Personenbeschreibung die beiden 30 und 33 Jahre alten Tatverdächtigen in der Mainestraße feststellen und vorläufig festnehmen", so die Polizei in einer Pressemeldung. Die weiteren Ermittlungen hat der Bezirksdienst beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz übernommen.