Ab Samstag, 24. Juni verwandelt sich Karlsruhe in ein großes Mitmachlabor. Bis Sonntag, 2. Juli, findet in der Fächerstadt wieder das Wissenschaftsfestival "Effekte" statt. Rund 15 Hochschulen und Forschungseinrichtungen zeigen sich und ihre Arbeit zum Motto "Zeitreise Wissenschaft".

Neun Tage lang finden laut einer Pressemitteilung über 100 Veranstaltungen, verteilt in ganz Karlsruhe, statt. "Von Live-Experimenten über Since-Slams bis hin zu Wissenschaftsshows werden den Besuchern jede Menge futuristische und unterhaltsame Darbietungen mit wissenschaftlichem Hintergrund geboten", versprechen die Veranstalter.

Das Wissenschaftsfestival "Effekte" soll nicht ganz alltägliche Einblicke in die Karlsruher Forschungslandschaft gewähren. Die Fächerstadt ist dabei zum dritten Mal Schauplatz des Mitmach-Events. Seit 2013 wird das Festival alle zwei Jahre vom Wissenschaftsbüro des Karlsruher Stadtmarketings organisiert.

Eröffnet werden soll das Festival in diesem Jahr beim Tag der offenen Tür des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am Campus Nord. Anschließend versprechen die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm voller Forschung, Wissenschaft und Innovation.

Zuschauen, staunen und ausprobieren können die Besucher etwa auf der "MS Wissenschaft" im Rheinhafen, im "House of Living Labs" am Forschungszentrum Informatik (FZI) , im "EFFEKTE Dome" am Badischen Staatstheater oder auch in der Karlsruher Café-, Bar- und Kneipenszene. Festival-Höhepunkt ist das Abschlusswochenende vom 1. bis 2. Juli mit großer Open Air-Bühne im Karlsruher Schlossgarten.

Weitere Informationen gibt es unter www.effekte-karlsruhe.de