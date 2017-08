Spielt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) gerade Roulette? Das fragte sich ein User der Facebookgruppe. Hier sorgte eine Anzeigentafel am Donnerstag für Verwirrung und Schmunzeln.

Ein kurzer Blick auf die Infotafeln an den Karlsruher Haltestellen verrät eigentlich alles, was man als Fahrgast wissen will: Welche Linien zeitnah halten, wie viel Zeit sie bis zur Haltestelle voraussichtlich noch benötigen und in welche Richtung sie fahren. Letzteres ging bei manchen Haltestellen allerdings am gestrigen Donnerstag unter: Statt "Wolfartsweier", "ZKM", "Oberreut" oder "Durlach" prangten seltsame vierstellige Zahlen auf der Tafel.

Beabsichtigt war das nicht, wie Pressesprecher Nicolas Lutterbach im Gespräch mit ka-news gesteht. Dass die Anzeige nicht so recht funktionierte, hing mit der Tatsache zusammen, dass die VBK sich am Donnerstag gezwungen sah, 27 Fahrzeuge des Typs Citylink NET 2012 aus dem Verkehr zu ziehen. Als Grund hierfür nannten die VBK sicherheitsrelevante technische Probleme.

Die neue Situation stellte auch die Planungsabteilung des KVV vor Herausforderungen. "Die Datensätze mussten erst einmal überarbeitet und aktualisiert werden", so Lutterbach - und das dauere leider eine gewisse Zeit. Inzwischen sei das Problem aber gelöst, verspricht der Pressesprecher.

