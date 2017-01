vor 4 Stunden Karlsruhe Zahle 2 statt 1: Hier kaufen Karlsruher Kaffee für Bedürftige

Auch in Karlsruhe ist die Idee des "Suspended Coffee" angekommen. In Cafés können Gäste einen bezahlten Kaffee aufschieben. Was hat es damit auf sich und wer kann sich über den aufgeschobenen Kaffee freuen ?