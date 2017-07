In einer aktuellen Denkschrift kritisiert der Rechnungshof Baden-Württemberg das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Vor allem die Ausgaben im Bereich der Personalkosten sowie der Organisationsablauf des ZKM seien verbesserungswürdig.

Der baden-württembergische Rechnungshof hat in einer jüngst veröffentlichten Denkschrift 2017 Kritik am Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe geäußert. So könne das ZKM beispielsweise Geld einsparen, wenn es Verbesserungen in der Aufbau- und Ablauforganisation durchführen würde.

Ausgaben in Höhe von 19,7 Millionen Euro

Das Karlsruher Museum hatte nach Aussage des Rechnungshofes Baden-Württemberg im Jahre 2014 Ausgaben in Höhe von 19,7 Millionen Euro für den laufenden Betrieb und notwendige Investitionen aufgewendet. Etwa die Hälfte der Ausgaben wurden für den Museumsbereich genutzt. Dieser Zahl stehen Einnahmen in Höhe von 2,85 Millionen Euro gegenüber.

Dadurch ergibt sich für das jährlich von 150.000 Menschen besuchte ZKM im Durchschnitt der letzten fünf Jahre eine Eigenfinanzierungsquote von 15 Prozent, was in etwa der Norm der staatlichen Museen des Landes Baden-Württemberg entspricht.

Handlungsbedarf sieht der Rechnungshof aufgrund des hohen Zuschussbedarfs: Mit rund 64 Euro Subventionierung aus öffentlicher Hand pro Ausstellungsbesuch liegt das ZKM zusammen mit dem Technoseum Mannheim auf dem Spitzenplatz der Landesmuseen.

Weniger Ausstellungen und Straffung der Aufbauorganisation

Um die Höhe der Ausgaben zu verringern, nennt der Rechnungshof denkbare Veränderungsmöglichkeiten: So könne man beispielsweise die Vielzahl an Ausstellungen, welche einen hohen Personal- und Sachaufwand zur Folge haben, durch die Etablierung einer Dauerausstellung reduzieren.

Auch die Beschäftigung teurer externer Dienstleister anstelle eines fest angestellten technischen Leiters für Veranstaltungsbetreuung sorge für einen vermeidbaren Mehraufwand in Höhe von 100.000 Euro. Weitere Verbesserungspotenziale ergäben sich aus einer engeren Zusammenarbeit mit der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.

Durch eine Umstrukturierung der Aufbauorganisation könne die Effizienz des ZKM ebenfalls verbessert werden. Die Organisationseinheiten innerhalb des ZKM sind zu klein; die Anzahl der Abteilungen sollte reduziert werden, kritisiert der Rechnungshof weiter.

ZKM zeigt sich einsichtig

Das ZKM stellt sich der Kritik und stimmt dem Rechnungshof in einer Stellungnahme in etlichen Punkten zu Organisation, Verwaltung und Haushaltsführung zu. Viele der Maßnahmen hätten sich zum Zeitpunkt der Überprüfung bereits in der Umsetzung befunden.

Lediglich die Etablierung einer Dauerausstellung werde kritisch gesehen: Im Falle des ZKM sei diese Möglichkeit kein Mittel zur Einsparung, "da sie hohe Kosten für die kontinuierliche Wartung und Restaurierung der mit den Besuchern interaktiven und technisch störanfälligen Kunstwerke erzeugt." Darüber hinaus seien Dauerausstellungen generell publikums- und einnahmereduziert, so die Pressestelle des ZKM.