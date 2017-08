Mit dem Projekt Wünschewagen ermöglicht der ASB Karlsruhe unheilbar kranken Menschen eine kostenlose Wunschfahrt. Ehrenamtliche Mitarbeiter begleiten unheilbar kranke Menschen auf ihrer letzten Reise.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat von der Volksbank Karlsruhe-Stiftung eine Spende von 5.000 Euro für ein neues, in der Region Karlsruhe startendes Projekt erhalten. Der ASB will in Zukunft unheilbar kranken Menschen eine kostenfreie, begleitende Fahrt zu einem Wunschreiseziel ermöglichen. Dazu wurde der sogenannte "Wünschewagen", ein Krankentransportwagen, gestaltet und 15 Freiwillige des ASB in der Region Karlsruhe für den Einsatz geschult.

"Unerreichbare Orte werden erreichbar"

Mit dem Wünschewagen wolle der ASB schwer kranken Menschen, die nur liegend transportiert werden können, Fahrten ermöglichen, die mangels Hilfe der Krankenkassen nur selten möglich sind. Joachim Schmid, der Geschäftsführer des ASB Karlsruhe, dankt deshalb der Volksbank Karlsruhe-Stiftung für die Spende. "Nur so, auf Basis von Spenden und Engagement, werden unerreichbare Orte erreichbar: das Meer, das ich so gerne noch einmal erleben will, oder die Kommunion der Enkelin, an der ich so gerne teilnehmen würde", sagt Schmid.

Unterstützung soll Kosten niedrig halten

Tina Volz vom ASB in Mannheim sorgte dafür, dass sich die ersten Freiwilligen Ende Januar medizinisch und mental auf die Strapazen, die absehbar mit den Fahrten verbunden sind, vorbereiten konnten. Je zwei bis drei Begleiter fahren unentgeltlich mit. Das Team bestehe aus elf ASB- und vier weiteren externen Kräften, bunt gemischt, vom Kinderarzt bis zur Pflegekraft. "Wir möchten jede Fahrt, die uns machbar erscheint, möglich machen", sagt Tina Volz. "Ich werbe, wenn wir am Ziel übernachten müssen, für die gemeinnützige Idee, sodass uns Hotels finanziell entgegenkommen und wir die Kosten pro Fahrt überschaubar halten."