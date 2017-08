Wolfartsweierer Straße: Zufahrt zur Südtangente am Wochenende gesperrt!

Noch bis Anfang Mai wird die Fahrbahn auf der Südtangente erneuert. Wie die Stadt in einer Pressemitteillung erklärt, müssen sich Autofahrer nun am kommenden Wochenende auf eine weitere Sperrung einstellen.

Die bis Anfang Mai vorgesehenen Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der Südtangente zwischen Anschlussstelle (AS) 1 auf Höhe der Wolfartsweierer Straße und AS 2 Schwarzwaldkreuz liegen nach Mitteilung des Tiefbauamts voll im Zeitplan.

Wie die Stadt ankündigt, steht in der nächsten Phase jetzt der Einbau der bituminösen Beläge im Baufeld an. Um die Asphaltdeckschicht auch in die Zufahrt zur Südtangente aus Richtung Wolfartsweierer Brücke/Ottostraße einbauen zu können, müsse dieser Abschnitt von Freitag, 17. März, 14 Uhr, bis Sonntag, 19. März (abends), gesperrt werden.

Verkehr muss umgeleitet werden

Weiter erklärt die Stadt: "In diesem Zeitraum wird die vom Zentrum kommende Zufahrt zur Autobahn A5 in alle Richtungen von der Wolfartsweierer Straße über Ostring und Durlacher Allee zur Anschlussstelle (AS) Karlsruhe-Durlach umgeleitet." Die Wolfartsweierer Brücke bleibe bis zur Ottostraße passierbar, das Industriegebiet Killisfeld sei über die Ottostraße erreichbar.

Von Norden werde bereits seit Beginn der Hauptbauphase der Verkehr an Ostring und Weinweg über die Durlacher Allee zur Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach geführt. Auf der Südtangente selbst sind laut Stadt keine Änderungen der Baustellenverkehrsführung erforderlich. Bis zum Wochenende 25./26. März würden dort die Asphaltarbeiten im bereits eingerichteten Baufeld fertig gestellt, Straßenmarkierungen aufgebracht sowie Schutz- und Leiteinrichtungen am äußeren Straßenrand eingebaut.

Über die Änderungen des Verkehrsflusses danach erfolgen zeitnah Informationen, so kündigt es die Stadt an. Das Tiefbauamt bittet wegen der baustellenbedingten Behinderungen um Verständnis. Weitere Informationen zur Baustellenverkehrsführung, der zur Verfügung stehenden Fahrstreifen und Übersichten zu den Umleitungen gibt es im Internet unter mobilitaet.trk.de.