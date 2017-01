Am Mittwoch hielten Einbrecher die Karlsruher Polizei auf Trab. Sowohl in der Fächerstadt als auch in Pforzheim stiegen Unbekannte in Wohnungen ein. Nicht immer waren sie erfolgreich.

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte am Mittwoch versucht, in Durlach in eine Wohnung einzubrechen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 13 und 18 Uhr zunächst erfolgreich Zugang zu dem in der Ostmarkstraße gelegenen Mehrfamilienhaus.

Anschließend wollten die Täter eine Wohnungstür gewaltsam öffnen, ihre Einwirkungen auf den Schließmechanismus blieben jedoch erfolglos. Nach mehreren Versuchen ließen sie letztlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

Diebe durchwühlen Wohnung in Hagsfeld

Es war nicht der einzige Vorfall in Karlsruhe: Unbekannte sind zudem am Mittwoch in eine Wohnung in Karlsruhe-Hagsfeld eingebrochen und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Die Einbrecher gelangten zwischen 15.30 und 22 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in die Erdgeschosswohnung des in der Hofäckerstraße gelegenen Hauses.

Im Inneren des Gebäudes durchsuchen die Täter mehrere Zimmer und nahmen das dabei aufgefundene Bargeld an sich. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Pforzheim

Und auch in Pforzheim waren Diebe unterwegs: Zu einem im Laufe des Mittwochs verübten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Eschenweg bittet das Polizeirevier Pforzheim-Süd um Hinweise. Der Täter war zwischen 9.30 und 18.30 Uhr nach Aufhebeln eines Küchenfensters ins Gebäude gelangt und hatte die drei Wohnetagen nach Wertsachen durchsucht.

Schließlich verließ er das Haus auf demselben Weg, auf dem er gekommen war. Ob etwas entwendet wurde, lässt sich erst nach einer Bestandsaufnahme beantworten. Wer den Einbrecher gesehen hat oder sonst Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter der Telefonnummer (07231) 186-3311 um seine Meldung gebeten.

Hoher Sachschaden und geklaute Uhren

Wohnungseinbrecher waren am späten Mittwochnachmittag in Untergrombach, Friedrichstal und in Leopoldshafen unterwegs. Die Polizei bittet die Bevölkerung vor diesem Hintergrund um erhöhte Wachsamkeit und sofortige Meldung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den Notruf 110.

In Untergrombach in der Straße "Hochstatt" wollten zwei Unbekannte gegen 18.35 Uhr in ein Erdgeschossfenster eines Wohnhauses eindringen. Dabei entdeckte sie der Hauseigentümer, worauf beide flüchteten. Die Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei brachten indessen keine weiteren Erkenntnisse zu dem nicht näher beschriebenen Duo. Der Aufbruchschaden mit einer zerborstenen Fensterscheibe liegt bei geschätzten 1.000 Euro.

Zwei mechanische Uhren und einen Bargeldbetrag an Schweizer Franken stahlen Einbrecher zwischen 17.50 Uhr und 19 Uhr aus einem Wohnhaus der Friedrichstaler Hindenburgstraße. Die Täter drangen durch Aufhebeln eines erhöht gelegenen Fensters in die Räume und durchwühlten die Behältnisse.

Über eine Aufgehebelte Terrassentür gelangten Diebe zwischen 16 Uhr und 20.45 Uhr in ein Haus des Donaurings in Leopoldshafen. Sämtliche Schränke und Behältnisse waren nach verwertbarem durchsucht worden. Was dort gestohlen wurde, ließ sich indes noch nicht klären.