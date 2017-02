vor 11 Stunden Karlsruhe/Eggenstein/Malsch Wohnungen aufgebrochen: Diebe schlagen rund um Karlsruhe zu

Wohnungseinbrecher waren am Mittwoch in der Karlsruher Waldstadt, in Leopoldshafen und in Malsch-Völkersbach aktiv. In einer Pressemitteilung berichtet die Karlsruher Polizei über die Vorfälle.