Diebe hielten am vergangenen Wochenende die Karlsruher Polizei wieder in Atem. Sowohl in der Fächerstadt als auch in der Region schlugen in Kindergärten, Wohnhäusern und Geschäften zu. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Erneut hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in sechs angezeigten Fällen auf Kindergärten im Raum Karlsruhe abgesehen, wie die Polizei mitteilt. Betroffen waren Kindergärten in Karlsruhe-Durlach in der Elsa-Brandström-Straße, in Hohenwettersbach am Kirchplatz, in Rheinstetten-Forchheim in der Vogesenstraße, ein Kindergarten in der Östringer Johann-Strauß-Straße.

Auch in Marxzell schlugen Einbrecher in einem Kindergarten zu. Meist hebelten die Täter ein Fenster auf oder schlugen dieses kurzerhand ein. Im Innern wurde in der Folge das Inventar nach Barem durchwühlt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro - das Diebesgut hingegen beschränkte sich meist auf wenige Euro in der Kaffeekasse.

Mehrere Wohnungs- und Geschäftseinbrüche

Diebe schlugen am Wochenende aber nicht nur in Kindergärten zu. Am vergangenen Wochenende waren Einbrecher in fünf angezeigten Fällen in der Waldstadt, der Südstadt, der Innenstadt und der Oststadt aktiv. In der Schweidnitzer Straße der Karlsruher Waldstadt hebelten Unbekannte am Freitag zwischen 8.50 Uhr und 17.40 Uhr das Küchenfenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhaus auf und gelangten so ins Innere. Hier brachen sie weitere verschlossene Türen auf und durchwühlten die Schränke. "Ein Sachschaden kann noch nicht benannt werden", berichtet die Polizei.

Etwa 100 Euro Sachschaden entstand an der Wohnungstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Brauerstraße. Diebe hatten hier am Freitag zwischen 17.20 Uhr und 20.15 Uhr die Tür aufgehebelt und aus der Wohnung einen Laptop entwendet.

Ein unbekannter männlicher Täter wurde am Freitag um 16.48 Uhr in der Luisenstraße der Karlsruhe Südstadt auf frischer Tat gestört. Dieser war auf nicht geklärte Weise in den Kellerzugang des Mehrfamilienhauses gelangt und hatte dort mehrere Kellerräume durchwühlt. Teilweise hatte er auch dort Schlösser aufgebrochen. Als eine Hausbewohnerin in den Keller kam flüchtete der Mann ohne Beute. Sofortige Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis.

Eine größere Menge an Spirituosen wurde am Samstag zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr aus einem Club in der Karlsruher Oststadt entwendet. Wie die Täter in den Lagerraum der Örtlichkeit gelangten ist nicht bekannt. Gleichfalls in der Oststadt brachen Unbekannte am Samstag zwischen 2.45 Uhr und 10.30 Uhr die Vordertür eines Cafés in der Ludwig-Wilhelm-Straße auf. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 600 Euro.

Polizei sucht nach Einbruch in Wohnhaus nach Zeugen

Und auch in der Region musste die Polizei ausrücken. Am Freitag drangen unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Gewerbestraße in Gräfenhausen ein. Nachdem sie nach Aussage der Polizei in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22.45 Uhr eine Balkontür geöffnet hatten, durchsuchten sie im Innern die Räumlichkeiten.

Mit Schmuck, Bargeld und Silberbesteck entfernten sich die Einbrecher von der Örtlichkeit und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise können unter der Telefonnummer 07082 7912-0 beim Polizeirevier Neuenbürg gemeldet werden.

Schubladen und Schränke durchwühlt

Darüber hinaus drangen Diebe zwischen Samstag, 14.50 Uhr und Sonntag, 7.30 Uhr in zwei Wohnhäuser in Pforzheim ein. In Büchenbronn in der Karl-Beffert-Straße öffneten Einbrecher gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten im Innern Schubladen und Schränke. Nachdem sie Schmuck entwendet hatten, flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten Einbrecher in der Schwarzwaldstraße in eine Wohnung. Im Innern durchsuchten sie mehrere Schränke vergeblich nach Diebesgut und verließen anschließend die Örtlichkeit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 entgegen.

Einbrecher auch in Linkenheim-Hochstetten

In der Blankenlocher Straße in Linkenheim-Hochstetten hebelten unbekannte Täter am Freitag zwischen 8.50 Uhr und 22.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten aus dem Büroraum Bargeld und Schmuck. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Unbekannte erbeuteten am Freitag Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Malsch. Zwischen 15.30 und 20.30 Uhr hebelten die Einbrecher sowohl die Haustür als auch ein Fenster des in der Straße Am Kaufmannsbrunnen gelegenen Gebäudes auf. Nachdem sie in das Haus eingedrungen waren, durchwühlten sie sämtliche Zimmer und entwendeten dabei Bargeld und mehrere Schmuckstücke. Mit ihrer Beute konnten die Diebe schließlich unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 entgegen.

Über die zugezogene Tür ins Innere gelangt

Schmuck, Bargeld und Bekleidung erbeuteten Unbekannte aus einem Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße in Hambrücken am Freitag zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr. Zuvor waren die Täter über die lediglich zugezogene, jedoch nicht abgeschlossene, Eingangstür in das Anwesen gelangt.

In der Anna-Zeiser-Straße in Bruchsal versuchten Einbrecher, in der Zeit von Freitag 07.00 Uhr bis Samstag 08.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Hierzu hatten sie auch einen Stuhl auf die Terrasse geschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

In der zurückliegenden Woche, zwischen Samstag, 19. November, und Samstag, 26. November, hebelten Diebe die Terrassentür einer Wohnung in der Peter-und-Paul-Straße in Bruchsal auf. Sie entwendeten Schmuck und Elektrogeräte. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Eine Verhaftung in Bruchsal

Ein 36-Jähriger wurde bei einem Einbruch am Freitagabend in eine Apotheke in der Bismarckstraße überrascht. Der Beschuldigte warf gegen 21.40 Uhr mit einem Stein die Schaufensterscheibe ein und stieg in den Verkaufsraum ein.

Da die Apotheke in dieser Nacht Notdienst hatte war eine 50-jährige Mitarbeiterin anwesend und überraschte den Einbrecher. Dieser bedrohte die Frau und forderte ein bestimmtes, als Drogenausweichmittel bekanntes Medikament. Mit mehreren Medikamentenpackungen flüchtete der Täter dann. Die 50-Jährige erlitt einen Schock und musste ärztlich versorgt werden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen richtete sich ein Verdacht gegen einen 36-Jährigen aus Bruchsal. Dieser konnte kurze Zeit später in einer Wohnung in Bruchsal angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.