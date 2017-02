18.09.2016 12:00 Florian Kaute Karlsruhe Wohnung gesucht: Studenten campen eine Woche vor Karlsruher Schloss

Seit über eine Woche stehen acht gelbe Zelte vor dem Karlsruher Schloss. Darin wohnen Studenten, die ihre Ausbildung zum Semesterstart an einer Karlsruhe Hochschule beginnen - und bisher noch kein festes Dach über den Kopf haben. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion will Studierendenwerk auf die Wohnungsnot in Karlsruhe aufmerksam machen.