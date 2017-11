Soll ein Teil des Lachwalds in Stutensee für eine Wohnbebauung weichen? Mit dieser Frage sollen sich jetzt auch die Bürger beschäftigen: Ende November wird der Auftakt für den Prozess stattfinden.

Die Vorbereitungen für die Auftaktveranstaltung des aktuellen Bürgerbeteiligungsprozesses "Zukunft Stutensee-Wohnen" laufen nun auf Hochtouren. Die Veranstaltung, zu der alle Stutenseeer Bürger herzlich eingeladen sind, findet am 27. November, 19.00 Uhr in der Festhalle Stutensee in Blankenloch statt.

Beim Thema Wohnen stellen sich einige Fragen, die es zu klären gilt. So soll geprüft werden, welche Bedürfnisse die Bevölkerung hat oder welchen Herausforderungen sich die Politik für eine zukunftsweisende Wohnflächenentwicklung stellen muss. Die Auftaktveranstaltung biete hier jedem die Möglichkeit, an den sechs verschiedenen Dialogstationen zu diskutieren oder auch persönliche Fragen zu klären. Alle Meinungen und Ergebnisse bilden schließlich die Arbeitsgrundlage für die im Frühjahr 2018 stattfindenden Perspektivwerkstätten.

