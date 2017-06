Wir waren live für Sie dabei: So verlief die Nazi-Demo in Durlach

Heute findet in Durlach der, bereits im Vorfeld viel diskutierte, Nazi-Marsch statt und Karlsruhes größter Stadtteil wird zum Schauplatz des "Tags der deutschen Zukunft". Nicht nur die Partei "Die Rechte" geht auf die Straße. Auch zahlreiche Gegendemos sind angekündigt. ka-news ist live dabei und hält Sie auf dem Laufenden!

16.55 Uhr: Ende der Demos

Die Rechten-Anhänger gehen zu ihren Zügen, während die Gegen-Demonstranten weiterhin viel Lärm machen.

16.43 Uhr: Nazi-Demo nächstes Jahr in Goslar:

Da die Partei "Die Rechte" jedes Jahr ihre Demo in anderen Städten veranstaltet, wurde gerade traditionell der Ort für die Demo 2018 bekannt gegeben: Am 24. Juni 2018 findet um 13 Uhr in Goslar findet die nächste Nazi-Demo der Rechten statt.

16.36 Uhr: Die Gegen-Demonstranten sind mit dem Verlauf der Demos zufrieden.

Karlsruhe bleibt bunt! Nur 300 Neonazis kamen nach #Karlsruhe. Wir waren viel mehr! Danke an alle für den bunten Protest! #notddz #Bsocial pic.twitter.com/cwTd6KZNzQ — DGB-Jugend BaWü (@DGBJ_BW) 3. Juni 2017

16.13 Uhr: Erste Bilanz: "Nachmittagsspaziergang statt Demo"

Elwis Capece, Pressesprecher des "Aktionsbündnis 3.6.2017" zieht Bilanz: "Entgegen der von der Polizei befürchteten Gewaltaktionen ist die Demonstration durch die Durlacher Innenstadt bunt, kreativ und friedlich gewesen. Der Gang durch die Pfinztalstraße glich einem gemütlichen Nachmittagsspaziergang. Die Sorgen der Durlacher Geschäftswelt vor zerstörten Fensterscheiben und Ähnlichem war unbegründet und stützte sich auf die Fehleinschätzung der Polizei. Schön zu sehen war die Solidarität der Durlacher Bevölkerung, die vielen Demonstrant/innen z.B. mit Trinkwasser bei dem heißen Wetter ausgeholfen hat. Bei dem leider üblichen Gerangel zwischen Polizei und Gegendemonstranten wird wieder nicht zu klären sein, wer begonnen hat."

15.59 Uhr: Die Aufzüge rücken langsam ab:

15.44 Uhr: Die Proteste gegen die Nazi-Demo schlagen bereits jetzt in ganz Deutschland Wellen:

15.35 Uhr: Verletzte Personen

Wie die Polizei gegenüber ka-news bestätigt, gibt es aktuell verletzte Personen. Darunter sind Gegendemonstranten und ein Polizeibeamter. Weitere Details sind leider noch nicht bekannt.

15.25 Uhr: Kundgebung am Hengstplatz

Die Demo der Teilnehmer der rechten Demo ist inzwischen beim Hengstplatz angekommen, hier soll eine Kundgebung stattfinden. Allerdings schallt sehr laute Musik aus den Gebäuden am Hengstplatz, so dass man den Redner kaum verstehen kann.

15.11 Uhr: In Durlach dominieren weiterhin die Gegendemonstranten:

Danke, Durlach, für eure Banner für eine bunte Stadt, für ein buntes Karlsruhe, in euren Straßen. Danke für den Applaus von euren Balkonen. — AStA KIT (@AStA_am_KIT) 3. Juni 2017

Wir haben Konfetti, was habt ihr? Bunt und laut gehen Rassismus und Intoleranz. #notddz #karlsruhe — Patrick Niklaus (@execfoo) 3. Juni 2017

15.08 Uhr: Die Aufzüge treffen in wenigen Minuten aufeinander:

14.54 Uhr: Bislang verläuft alles friedlich - und das soll, so die Polizei, auch so bleiben:

14.50: Der Aufzug zieht weiterhin durch Durlach:

14.35 Uhr: Jetzt setzt sich auch der Aufzug der Partei "Die Rechte" in Bewegung!

13.53 Uhr: Christian Worch, Vorsitzender der Partei "Die Rechte", ist gerade auf der Bühne:

13.49 Uhr: Karlsruhe zeigt Flagge:

13.33 Uhr: Über 4.000 Gegen-Demonstranten:

Wie aus einer aktuellen Pressemitteilung des "Netzwerk Karlsruhe gegen rechts" hervorgeht, sind aktuell über 4.000 Gegen-Demonstranten in Durlach aktiv.

Elwis Capece, Pressesprecher des "Aktionsbündnis 3.6.2017": "Die große Teilnehmerzahl zeigt, wie wichtig es den Menschen in unserer Stadt ist, dem Treffen der Neonazis etwas entgegen zu setzen. Unsere Mobilisierung in diesem breiten Bündnis war äußerst erfolgreich."

13.26 Uhr: Ordnungsamt auch mit Ablehnung kurzfristig benannter TddZ-Redner erfolgreich

Das Ordnungsamt der Stadt Karlsruhe hat auch acht der zehn von der Partei "Die Rechte" kurzfristig benannten Redner für die Kundgebung im Rahmen des so genannten Tags der deutschen Zukunft in Durlach erfolgreich abgelehnt. Damit dürfen nur noch drei der bisher insgesamt 23 benannten Personen auftreten, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

13.16 Uhr: Rede verschoben:

Da noch nicht alle Demostranten anwesend sind, hat der Landesvorsitzender der faschistischen Partei "Die Rechte", Manuel Mültinseine geplante Rede nach hinten verschoben.

13.13 Uhr: Die Kundgebung am Durlacher Bahnhofsvorplatz hat begonnen:

13.10 Uhr: Bislang sind rund 300 Nazi-Demonstranten in Durlach - prognostiziert wurden 600 bis 900:

12.50 Uhr: Ein weiterer Zug mit Demonstranten ist in Durlach angekommen. Die Pfiffe und Rufe der Gegen-Demonstranten überwiegen allerdings deutlich!

12.30 Uhr: Ein Zug mit Teilnehmern der Nazi-Demo ist gerade in den Durlacher Bahnhof - unter großem Pfeifkonzert der Gegen-Demonstranten - eingefahren.

12.24 Uhr: Christian Worch, Vorsitzender der Partei "Die Rechte" ist inzwischen in Durlach.

#Karlsruhe: Christian Worch, Vorsitzender der Partei Die Rechte nicht sonderlich amused. Rednerverbot besteht wohl momentan noch #notddz pic.twitter.com/3Emy66hOft — Endstation Rechts. (@ER_Bayern) 3. Juni 2017

12.23 Uhr: In wenigen Minuten sollen die Demonstranten ankommen:

12.00 Uhr: Rund 150 Gegendemonstranten

Laut Polizeiaussagen ist es bislang friedlich in Durlach. Rund 150 Gegendemonstranten haben sich bislang versammelt. Mit dem Teilnehmern des Aufzuges der Partei "Die Rechte" wird in 30 Minuten gerechnet.

11.40 Uhr: "Wir sind aktuell mit vielen hundert Einsatzkräften für Euch und Eure Sicherheit in Durlach im Einsatz", so die Polizei in ihrem aktuellen Tweet.

Wir sind aktuell mit vielen hundert Einsatzkräften für Euch und Eure Sicherheit in #Durlach im Einsatz #Tddz #noTddZ #KA36 *sb pic.twitter.com/dev9kfiZqR — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 3. Juni 2017

11.30 Uhr: Herrenloses Gepäckstück gefunden:

Ein herrenloses Gepäckstück wurde von der Polizei am Hauptbahnhof entdeckt.

Die @bpol_bw hatte einen Einsatz im #Hbf #KA. Dort wurde ein herrenloses Gepäckstück überprüft. Harmlos. Sperrungen gerade aufgehoben. https://t.co/ucdR5qbP7w — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 3. Juni 2017

11.25 Uhr: Die KSC-Fans sind auch am Start:

Da die Buli-Saison 2016/2017 bereits beendet ist, haben auch die KSC-Fans Zeit in Durlach dabei zu sein.

Die Supporters KA und Blau-Weiß statt Braun sind natürlich auch in Durlach am Start #TddZ #fcknzs pic.twitter.com/Fqh8bU59Bq — Amygdala calm down (@Schrokim) 3. Juni 2017

11.21 Uhr: Es ist ein Polizei-Großeinsatz:

Allein in Durlach werden sind über 3.000 Polizisten im Einsatz, rund 600 bis 800 Beamte der Bundespolizei kontrollieren die Bahnhöfe in und rund um Karlsruhe

Bereits seit den frühen Morgenstunden sind die Beamten im Einsatz:

11.09 Uhr: Immer mehr Gegen-Demonstranten versammeln sich in Durlach:

1109 Am Durlacher Bahnhof sammeln sich die ersten Leute. Bisher 500 Menschen. #notddz — NoTddZ Karlsruhe (@notddz2017) 3. Juni 2017

11.03 Uhr: Währendessen auf dem Durlacher Turmberg:

1018 Tolle Aktion auf dem Turmberg. Dankeschön! Karlsruhe bleibt bunt! #NoTddZ pic.twitter.com/eJREp7BLmz — fjernskriver (@fjernskriver) 3. Juni 2017

11.00 Uhr: Deutschlandweit macht die heutige Demo Schlagzeilen:

10.55 Uhr: Erste Gegendemonstranten machen sich bereit.

10.40 Uhr: So wollen die Aufzüge durch Durlach ziehen

Der Aufzug der Rechten im Zuge des "Tags der deutschen Zukunft" startet dabei um 13 Uhr mit einer Auftaktkundgebung. Anschließend ist ein Aufzug durch die Pfinzstraße zum Hengstplatz geplant, die Rückkehr erfolgt über die Karl-Weysser-Straße. Gleichzeitig und an selber Stelle starten die Gegendemonstrationen "Karlsruhe zeigt Flagge", angemeldet von Martin Lenz, und die Versammlung des Stadtverbands des Deutscher Gewerkschaftsbunds (DGB). Die DGB plant im Anschluss einen eigenen Aufzug ebenfalls entlang der Pfinztalstraße in Richtung Hengstplatz bis zur Karlsburgstraße.

10.35 Uhr: "Teilweise extrem gewaltbereite Demonstranten"

Insgesamt rechnen die Verantwortlichen mit 600 bis 900 Personen beim "Tag der deutschen Zukunft" und mindestens 6.500 Gegendemonstranten. Nach Einschätzung der Polizei sind aber vermutlich nicht alle friedlich. Etwa ein Drittel der rechten Demonstranten sind Aussage von Polizeipräsident Freisleben als gewaltbereit einzuschätzen. Darüber hinaus rechnet er mit 100 extrem gewaltbereiten Demonstranten aus der Antifa-Szene.

10.30 Uhr: Über 3.000 Polizisten

Angemeldet wurde die Nazi-Demo von der Partei "Die Rechte". Gegner kündigten ebenfalls Veranstaltungen an. Inzwischen sind bei den Behörden zwölf Versammlungen angemeldet, in zwei Fällen wird es einen großen Aufzug geben. Allein in Durlach werden daher über 3.000 Polizisten im Einsatz sein, rund 600 bis 800 Beamte der Bundespolizei kontrollieren die Bahnhöfe in und rund um Karlsruhe.

10:00 Uhr: Straßensperrungen und Halteverbote

Für die Anwohner bringen die geplanten Kundgebungen einige Einschränkungen mit sich. Sie müssen sich am 3. Juni auf Straßensperrungen und Halteverbote einstellen. Sowohl für den motorisierten Verkehr als auch für Fußgänger gibt es dann entlang der Aufzugsstrecken kein Durchkommen. Durch die Abgitterung der Umzugsstrecke entfallen auch Parkflächen. Autos, die nicht vor Mitternacht umgeparkt wurden, müssen dann abgeschleppt werden.