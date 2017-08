40,2 Grad Celsius - das ist die höchste je offiziell gemessene Temperatur in Karlsruhe. Dieser Wert wurde gleich zweimal im August 2003 vom Deutschen Wetter­dienst (DWD) festgestellt. Das ist allerdings schon über zehn Jahre her - warum wurden diese Temperaturen trotz andauernder Hitzewellen in der Region seither nicht übertroffen?

2003 erlebte Deutschland und damit auch die Fächerstadt die bis dato längste und heißeste Hitzewelle. Insgesamt wurden in Karlsruhe während des "Jahrhundertsommers" 53 Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad gemessen. Am 9. und 13. August verzeichnete der DWD den nationalen Hitzerekord von 40,2 Grad.

Der DWD ist als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur allerdings nicht nur für die Messung von Temperaturen zuständig. Er besitzt bundesweit rund 2000 nebenamtliche und 181 hauptamtliche Wetterwarten, mit denen täglich unter anderem auch die Daten für den Luftdruck, die Windgeschwindigkeit, die Sonnenscheindauer oder auch die Höhe der Wolkenuntergrenze ermittelt werden.

Eine hauptamtliche Station davon: Die meteorologische Station für die Region rund um Karlsruhe. Sie liefert wie alle 180 anderen wichtige Daten für "die Erstellung von Wettervorhersagen, für Klimadaten und -statistiken," informiert der Wetterdienst auf seiner Internetseite.

Verlegung der Wetterwarte nach Rheinstetten

Bereits schon vor knapp zehn Jahren wurde die Wetterwarte des DWD für die Region aus der Karlsruher Hertzstraße in den Heckelweg nach Rheinstetten verlegt. Damit kommen die Infos für das Wetter rund um Karlsruhe also schon länger nicht direkt aus dem Stadtgebiet und eine offizielle "Wetterwarte Karlsruhe" gibt es nicht mehr. Laut DWD werden die Werte, die in Rheinstetten gemessen werden eins zu eins für die Fächerstadt übernommen.

Der Grund für den Standortwechsel: Die damaligen Rahmenbedingungen am alten Standort sind nicht mehr ausreichend gegeben gewesen, erklärt Michael Gutwein des DWD gegenüber ka-news. Der Schatten eines Nebengebäudes und der geringe Austausch von Luftmassen führten demnach zu weniger wünschenswerten Bedingungen.

"Durch die Verlegung nach Rheinstetten konnte die Qualität der Messung um einiges verbessert werden," erläutert Gutwein weiter. Der neue Standort sei demnach vor allem auch durch die wesentlich bessere Durchlüftung repräsentativ für die ganze Region.

Und warum konnte der Rekordwert bisher nicht an der neuen Station geknackt werden? In Rheinstetten sind aufgrund von geografischen Verhältnissen andere Bedingungen gegeben: Stadteffekte, wie Auswirkungen von Beton oder auch Asphalt, beeinflussen nicht mehr die gemessene Gradzahl. Daraus resultiert eine deutlich geringere Höchsttemperatur. "Eine Rekordsuche ist dort natürlich nicht mehr möglich," schmunzelt Gutwein im Gespräch mit ka-news. Wie der DWD allerdings weiter erklärt, sei es nicht ausgeschlossen, dass auch die Station in Rheinstetten irgendwann einmal bei den Spitzenwerten vorne mit dabei sein kann.

Karlsruher Uni misst in "alter Station" weiter

Die Station in der Hertzstraße - in welcher der offizielle Höchstwert gemessen wurde - wurde nach dem Umzug aber nicht komplett geschlossen: Das Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) führte seit 21. Januar 2009 die Messungen mit neuen Gerätschaften fort.

Seit dieser Übergabe wurde dort der Rekordwert von 40,2 Grad Celsius tatsächlich übertroffen. So wurden laut dem zuständigen Diplom-Meteorologen Bernhard Mühr vom KIT beispielsweise im August 2015 41,2 Grad Celsius festgestellt. Dieser Wert ist allerdings kein neuer offizieller Rekordwert für die Fächerstadt, erklärt Mühr.

Inoffizieller Rekord

Das liege vor allem daran, dass die Karlsruher Uni nicht offiziell im Messwert für das Wetter in Deutschland integriert ist und allein für die Forschung misst. Das Resultat: Ganz genau genommen können nur noch im Landkreis und nicht mehr im Stadtkreis Karlsruhe offizielle Rekordwerte aufgestellt werden.

Übrigens: Aktuell liegt der Rekord der höchsten Temperatur Deutschlands lediglich 0,1 Grad über dem Karlsruher Wert: 40,3 Grad Celsius wurden 2015 im bayrischen Kitzingen gemessen. Am 18. Januar 1940 wurde die tiefste je in Karlsruhe gemessene Temperatur von Minus 25,6 Grad erzielt. Die bundesweit niedrigste Temperatur liegt laut DWD bei Minus 37,8 Grad - gemessen 1929 im bayrischen Wolnzach-Hüll.

