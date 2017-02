In Deutschland die Zelte abbrechen und nur noch die Welt erkunden - für eine junge Familie aus Bruchsal ist diese Vorstellung bald kein Traum mehr, sondern Realität. Alina und Steffen Schmid beginnen im Januar eine Weltreise - mit offenem Ende. Denn wann und ob sie wieder zurückkehren, lassen sie offen. Mit dabei: der kleine Sohn. Kann das gut gehen?

Frau und Herr Schmid, auf Ihrem Blog berichten Sie bereits von einer Weltreise. Was war der Anlass, sich für eine Weltreise "open end" zu entscheiden?

Nachdem wir 2014 aus unserer einjährigen Weltreise zurückgekehrt sind, führten wir bald ein Leben wie es viele Paare anstreben - feste Jobs, Eigentum, Familiengründung. Wir haben aber immer deutlicher gemerkt, dass dies nicht das Leben ist, was uns dauerhaft glücklich macht. Und spätestens als unser Sohn Demian auf der Welt war, wurde uns klar, dass wir etwas ändern müssen.

Wir wollten mehr Zeit als Familie haben, öfter und länger reisen können als ein normaler Jahresurlaub es zulässt und insgesamt mehr Freiheit genießen. Getreu dem Motto "Lieber etwas riskieren als zu bereuen, es nie probiert zu haben" entschieden wir uns dann zu dem Schritt, unser Leben in eine ganz andere Bahn zu lenken.

Wie weit haben sie bislang geplant? Wo starten Sie und wie lange bleiben sie dort?

Wir haben unseren Flug nach Thailand am 4. Januar 2017 gebucht, natürlich one way. Ab da heißt es "treiben lassen", ganz ohne feste Pläne. Wahrscheinlich bleiben wir aber eine Weile in Thailand, bevor es vielleicht nach Malaysia oder Bali weitergeht. Wichtig ist uns, immer möglichst spontan zu sein und uns kurzfristig entscheiden zu können, wohin wir gehen und wie lange wir bleiben.

Wie wollen Sie leben, wenn Sie nicht mehr sesshaft sein wollen? Immer im Wohnmobil, von Wohnung zu Wohnung?

Unser Ziel ist es, ortsunabhängig zu sein und unseren Aufenthaltsort wechseln zu können, wann uns danach ist. Ob in unserem Wohnmobil, einer Wohnung oder einem Bungalow - das ist für uns nebensächlich. Sicherlich werden wir ganz unterschiedlich "hausen", je nach dem, was wir gerade tun und wo wir uns befinden.

Außerdem haben wir in Deutschland Eigentum und können uns gut vorstellen, auch einige Monate im Jahr hier zu verbringen. Wichtig ist, dass wir keine Verpflichtungen einem Arbeitgeber gegenüber haben und zu einer bestimmten Uhrzeit im Büro sein müssen. Deswegen sprechen wir auch von einer "open end" Weltreise, da wir nicht mehr eine längere Zeit an einen Ort gebunden sind und die Reise immer weitergehen kann.

Wie hoffen Sie, Geld verdienen zu können? Wie können sie dieses Vorhaben finanzieren?

Wir möchten uns unterwegs ein Online-Business aufbauen und haben konkrete Ideen dazu. An der Umsetzung arbeiten wir bereits, aber noch sind wir ganz am Anfang. Um überhaupt unsere Reise starten zu können, greifen wir auf unsere Ersparnisse zurück. Diese geben uns die Möglichkeit, unterwegs zu sein ohne direkt von Beginn Einnahmen erzielen zu müssen. Unser Budget müssen wir trotzdem gut im Auge behalten und nicht zuletzt aus diesem Grund starten wir in Südostasien, wo man sehr günstig unterwegs sein kann.

Ihr Sohn Demian: Er wird nicht wie andere Kinder aufwachsen und somit beispielsweise keinen festen Freundeskreis haben. Wie stellen Sie sich seine sozialen Kontakte vor? Wie wird er irgendwann mal zur Schule gehen?

Dadurch, dass wir uns schon sehr gut mit dieser Lebensweise auseinander gesetzt haben, wissen wir, dass es sehr viele Familien gibt, die mit ihren Kindern reisen und keinen festen Wohnsitz haben. Sie sind sehr gut miteinander vernetzt und treffen sich regelmäßig überall auf der Welt. Wir sehen unseren neuen Lebensstil als eine Chance für Demian, weltweit Freundschaften aufzubauen. Wir finden es besonders schön, dass er von klein auf Kinder aus verschiedenen Kulturkreisen trifft und weltoffen aufwächst.

Das Thema Schule ist bei uns ja noch ein ganzes Stück entfernt, sodass wir da noch keine genauen Vorstellungen haben. In Moment können wir uns nicht das klassische deutsche Schulsystem für Demian vorstellen und werden wohl in Richtung "frei lernen" gehen. Wie genau das aber aussehen wird, werden wir erst in einigen Jahren sagen können.

Gibt es einen Plan B, falls die Aktion scheitern sollte?

Wir haben Eigentum in Deutschland und können jederzeit zurückkommen, wenn etwas schiefgeht. Und Gesundheit geht natürlich sowieso vor. Am wichtigsten ist uns das Wohl unseres Sohnes und so wären wir in Handumdrehen wieder in Deutschland, wenn wir feststellen, dass ihm dieser Lebensstil nicht gut tut.

Was sagen Ihre Familien und Freunde zu dem Vorhaben und der Aussicht, Sie für eine ganze Zeit nicht mehr zu sehen?

Auf unser Vorhaben gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Natürlich finden sie es schade, dass wir die meiste Zeit unterwegs sein werden. Für die meisten ist es unvorstellbar, so zu leben, wie wir es vorhaben. Es gibt aber auch welche, die unsere Pläne absolut toll finden, uns dabei sehr unterstützen und finden, dass ein "normales" Leben hier in Deutschland gar nicht wirklich zu uns passt.

Die Fragen stellte Florian Kaute. Die Familie berichtet auf ihrem Blog www.wanderlustbaby.de von ihren Erlebnissen.