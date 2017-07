06.03.2015 06:04 Karlsruhe Weiterer Demo-Dienstag in Karlsruhe: "No Kargida" kündigt Versammlung an

Das Bündnis "No Kargida" will am kommenden Dienstag, 10. März, erneut gegen den Karlsruher Pegida-Ableger "Kargida" auf dem Europaplatz demonstrieren. Das kündigen die Veranstalter in einer Pressemitteilung an. Die Anhänger der Pegida-Bewegung beabsichtigen ebenfalls, sich am Dienstag zu versammeln. Karlsruhe steht also wieder ein Demo-Dienstag bevor - ist ein Ende in Sicht?