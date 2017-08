Auf eine Baustelle mit Vollsperrung und drohender Staugefahr, müssen sich die Autofahrer im Oktober einstellen. Auf der L560 zwischen Karlsruhe-Waldstadt und Stutensee-Blankenloch sowie einem Teilbereich der L604 wird nämlich die Fahrbahndecke erneuert. Da bedeutet Umleitung für Autofahrer und Bus-Pendler.

Die Fahrbahndecken der Landesstraßen L560 und einem weiteren Teilbereich der L604 zwischen Stutensee-Büchig und der Karlsruher Waldstadt sollen ab dem 8. Oktober saniert werden. Das Bauende wird voraussichtlich am 29. Oktober sein, so die Stadt Stutensee in einer offiziellen Pressemitteilung. Es sollen 4,3 Kilometer zwischen der Waldstadt und dem Gewerbegebiet Süd III, im Stadtteil Stutensee-Blankenloch, in zwei Bauphasen saniert werden.

Teil- und Vollsperrung

Während beider Bauphasen werde die L560, kommend von Karlsruhe nach Stutensee (Fahrtrichtung Norden) immer einstreifig befahrbar sein. Zeitgleich werde die Auf- und Abfahrtsrampe im Kreuzungsbereich L560/L604, auf Höhe Waldstadt sowie die Zu- und Abfahrt über die Kopernikusstraße zum Gewerbegebiet Stutensee-Blankenloch voll gesperrt.

Die Nutzung der Auf- und Abfahrtsrampe zur L559 bei Stutensee, zur Anbindung an die beiden Nachbargemeinden Weingarten (Baden) und Leopoldshafen, werde, so die Stadt Stutensee, während der gesamten Bauzeit möglich sein. Der Verkehr an der Lorenzstraße/ L559 (Stutensee-Blankenloch) werde mit einer Lichtsignalanlage (Ampel) geregelt.

Die Erneuerungsarbeiten auf dem Teilabschnitt der L604 werde halbseitig abgewickelt und der Durchgangsverkehr mittels Lichtsignalanlage koordiniert. Die Umleitung während der Bauarbeiten sollen über die L559, B36 und L604, beziehungsweise die Theodor-Heuss-Allee, führen.

Weitere Informationen zu den Baustellen unter www.mobilitaet.trk.de und www.stutensee.de.

Aktualisierung, Freitag (7.10.) 16 Uhr:

Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird die Landstraße L560 zwischen Stutensee und der Waldstadt in Fahrtrichtung Karlsruhe bis voraussichtlich Samstag, 29. Oktober, für den Verkehr voll gesperrt. Der stadteinwärts fließende Verkehr wird über die L559, B36 und L604 umgeleitet. Davon betroffen sind auch die Fahrten des Nightliners NL4, der Regionalbuslinie 125 und des KIT-Shuttles, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer eigenen Meldung erklären.

Der Nightliner-Bus NL4 fährt bis zur Haltestelle Waldstadt Zentrum auf dem regulären Fahrweg. Anschließend geht es auf der Beuthener Straße auf direktem Weg zur Haltestelle Hallescher Allee. Die Haltestelle Europäische Schule kann nicht bedient werden und wird ersatzlos aufgehoben.

Die Regionalbuslinie 125 wird während der Fahrbahndeckenerneuerung auf der L560 verkürzt. Die Busse in Fahrtrichtung Karlsruhe bedienen nicht die Haltestellen Fächerbad, Hauptfriedhof und Tulla-straße. Alle Fahrten enden an der Ersatz-Haltestelle Hirtenweg/Technologiepark. Dort können Fahrgäste dann auf die Tram- bzw. Stadtbahnen der Linie 4, 6 und S2 umsteigen. Durch die Umleitung wird sich die Fahrtzeit der Buslinie 125 um circa zehn Minuten verlängern.

Stadtauswärts beginnen alle Fahrten am Hirtenweg, auch hierbei werden die Haltestellen Tullastraße und Hauptfriedhof aufgehoben. Die Busse fahren jeweils zwei Minuten vor den veröffentlichten Abfahrten der Haltestelle Fächerbad. Diese kann regulär bedient werden, da der Richtung Norden fließende Verkehr durch die Baumaßnahme nicht betroffen ist.

Der KIT-Shuttle Campus Nord – Campus Süd, der den Beschäftigten und Studierenden der Hochschule zur Verfügung steht, fährt während der Baumaßnahme ebenfalls auf einer Umleitungsstrecke von Campus Nord über Campus Ost nach Campus Süd.