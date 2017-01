Weiße Pfeile an Karlsruher Häusern: Was hat es damit auf sich?

Wer beim Spaziergang durch Karlsruhe genau hinschaut, kann sie an so mancher Häuserfassade erkennen: weiße Pfeile, die auf Kellerfenster weisen. Was hat es damit auf sich? ka-news hat sich auf Spurensuche begeben.

In der Karlsruher Oststadt, ganz am Anfang der Georg-Friedrich-Straße, steht ein Haus. Das an sich ist nichts Besonderes, doch fällt dieses Gebäude auf. Unter einem Fenster im Erdgeschoss prangen gleich drei weiße Pfeile, welche wiederum auf zwei kleine Kellerfenster deuten. Was so mancher beim Vorbeigehen nicht ahnt: Diese Pfeile sind Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die Spur führt in die 1940er Jahre

Deutsche Städte wurden zu dieser Zeit nach Grad ihrer potenziellen Gefährdung durch Luftangriffe eingeteilt. Karlsruhe gehörte zu den in höchstem Maße gefährdeten Städten - vor allem aufgrund der großen Fabrik- und Industrieanlagen, des Hafens sowie des Bahnhofs als Verkehrsknotenpunkt.

Bereits 1934 begann daher der Bau von großräumigen Luftschutzbunkern in Karlsruhe. Organisiert wurde der Luftschutz durch die "Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz", erklärt Joachim Kleinmanns, bis 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Erschienen ist seine Abhandlung in "Zielort Karlsruhe: Die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg" von Erich Lacker.

"Es sind Mahnmale gegen den Krieg"

Ab dem Jahr 1940 wurden in Folge des "Luftschutzsofortprogramms" vermehrt Luftschutzräume in Wohngebieten geschaffen, da die Plätze in den öffentlichen Bunkern der Stadt nicht ausreichten. Mehr als hundert Karlsruher Keller seien als Luftschutzräume ausgebaut worden, hält Kleinsmann fest. Eingerichtet waren die Räume meist mit einfachen Holzbetten und einem Trockenklosett.

Weiße Pfeile auf den Mauerwerken, die in Richtung der Kellerfenster zeigten, markierten wiederum Notausgänge. Meist war ein Teil des Fensters eingemauert, um die Schutzsuchenden bei Luftangriff vor Bombensplittern zu schützen. Es sind "Mahnmale gegen Krieg", so Kleinmanns. Die weißen Pfeilen in der Georg-Friedrich-Straße erinnern somit auch heute noch an die dunkle Vergangenheit der Fächerstadt.