Auch dieses Jahr können sich die Karlsruher wieder auf ein Picknick der besonderen Art freuen: Bereits zum fünften Mal kommen - ganz in Weiß gekleidete - Menschen am 2. September an einem bislang unbekannten Ort zusammen. Gemeinsam wird dort während einer großen und vor allem weißen Gartenparty getrunken, gegessen und gefeiert.

Das Phänomen des "Dîner en Blanc" findet seinen Ursprung in Frankreich, genauer gesagt im Paris der 1980er Jahre: Aus einer damals eigentlich privat gefeierten edlen Gartenparty wurde zunächst eine regelmäßige Dinner-Feier für betuchte Franzosen, später ein Phänomen in ganz Europa.

"Die Karlsruher sollten in ihrer Stadt den französischen Flair fühlen," so Stephanie Newton im Gespräch mit ka-news über die Grundidee der Umsetzung in Karlsruhe. Gemeinsam mit Silvia Teschner organisiert die Karlsruherin seit 2013 das besondere Event in der Fächerstadt. Damals habe sie sich von Paris inspirieren lassen und sich dann mit einigen Freundinnen die Umsetzung vor der eigenen Haustür überlegt.

Bunte Klamotten sind hier Fehl am Platz

Heute sind die Organisatorinnen nur noch zu zweit. Das ändert aber nichts am gewohnten System: Während des Dinners im Spätsommer bringt idealerweise jeder Teilnehmer ein Menü für sich und seine Familie oder Freunde mit. An die passenden Möbel und Deko sollten die rund 200 bis 300 erwarteten Teilnehmer natürlich auch denken.

Und eines darf auf keinen Fall vergessen werden: Es gilt eine klare Kleiderordnung. Bunte Klamotten sind hier nämlich Fehl am Platz. Alle Teilnehmer müssen komplett in edlem Weiß erscheinen. Eben ein klassisches "Dîner en Blanc". Die Veranstalterinnen haben zudem ein weiteres Anliegen: "Wichtig ist uns, dass die ganze Veranstaltung einen nachhaltigen Aspekt beinhaltet," erklärt Newton. Müll sollte dabei also nicht hinterlassen werden.

Diner en Blanc, Friedrichsplatz Alle Bilder

Der Abend davor: Diesjähriger Ort wird bekannt gegeben

Um Teil dieser besonderen Gartenparty sein zu können, ist zunächst eine unverbindliche Anmeldung auf der Internetseite der Verantwortlichen nötig. Ist das erledigt, bekommt man am Abend vor der Veranstaltung eine E-Mail mit allen wichtigen Infos. Erst dann wird auch der diesjährige Ort innerhalb der Fächerstadt bekanntgegeben. In den letzten Jahren wurden so unter anderem schon der Haydnplatz und der Friedrichsplatz ideale - und vor allem lange geheim gehaltene - Locations des besonderen Events.

Und auch auf das Jahr 2018 kann man sich schon jetzt freuen: Die Veranstalter gehen davon aus, dass auch dann in Karlsruhe wieder ganz in Weiß gefeiert werden kann. In Bezug auf die kommenden Veranstaltungen würde sich Newton vor allem über eines freuen: "Wünschenswert wäre irgendwann einmal ein Dinner auf dem fertigstellten Marktplatz," verrät sie. Ob das aber schon nächstes Jahr umgesetzt werden kann, hängt von der dortigen Baustellensituation ab und steht deshalb leider noch in den Sternen.

"Dîner en Blanc" in Ettlingen

Wer bis zum 2. September allerdings nicht warten kann, sollte unbedingt beim "Dîner en Blanc" in Ettlingen am 1. Juli dabei sein. Hier ist der Hintergedanke der gute Zweck: Nach Eingang einer Spende - die dieses Jahr an die Musikschule Ettlingen geht - bekommt man ebenfalls einen Tag vor der Veranstaltung den Standort genannt.

