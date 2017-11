06.11.2017 11:51 Karlsruhe Wegen eingeschalteter Herdplatten: Feuer bricht in Karlsruher Discounter aus

Am Sonntag ist in einem Discounter im Karlsruher Stadtteil Neureut in der Straße An der Vogelhardt gegen 9 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Montag berichtet, wurde der Brand vermutlich durch eingeschaltete Herdplatten ausgelöst.