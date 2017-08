03.10.2016 21:00 Karlsruhe Wegen Wartung: Messetunnel am Dienstagabend gesperrt

Zur Durchführung von Wartungsarbeiten muss der Messetunnel im Zuge der Kreisstraße 3581 bei Rheinstetten – Forchheim – Silberstreifen am Dienstag, 4. Oktober, in den Abenstunden gesperrt werden. Das kündigt das Karlsruher Landratsamt in einer Pressemitteilung an.