Ab Samstag, 10. Juni, fährt die Buslinie 30 auf einer Umleitungsroute durch die Karlsruher Oststadt. Grund dafür ist die Verlegung einer Fernwärmeleitung in der Parkstraße. Die Bauarbeiten, bei der die Haltestellen Pastor-Felke-Straße und Büchiger Allee aufgehoben werden, dauern voraussichtlich bis Ende Juli.

In der Parkstraße werden ab Samstag die Arbeiten zur Verlegung einer Fernwärmeleitung fortgesetzt. Das gaben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekannt. Die Parkstraße soll hierfür zwischen der Straße "Am Fasanengarten" und der "Kornblumenstraße" als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Allee eingerichtet werden. Aus diesem Grund muss die Buslinie 30 ab Samstag voraussichtlich bis zum Beginn der Sommerferien, Ende Juli, umgeleitet werden.

Die Haltestellen Pastor-Felke-Straße und Büchiger Allee in Richtung Karl-Wilhelm-Platz sollen während der Baumaßnahme aufgehoben werden. " Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten. Die Busse der Linie 30 soll ab der Haltestelle Rintheimer Querallee links in die gleichnamige Straße einbiegen. Anschließend geht es rechts in die Anliegerfahrbahn der Haid-und-Neu-Straße zur Ersatzaltestelle Hirtenweg, beim Taxi-Stand". so die VBK weiter. Von dort sollen die Busse weiter auf der Haid-und-Neu-Straße zur Ersatzhaltestelle Hauptfriedhof und zur Haltestelle Karl-Wilhelm-Platz fahren. Die Rückfahrt soll dagegen auf regulärem Fahrweg erfolgen.

Fahrgäste, die von den Haltestelle Pastor-Felke-Straße und Haltestelle Büchiger Allee in Richtung Karl-Wilhelm-Platz fahren möchten, empfehlt die VBK von der Bushaltestelle der Gegenrichtung die Buslinie 30 bis zur Haltestelle Rintheimer Querallee zu nehmen. Diese Regelung gilt von montags bis freitags, zwischen 6 und 20 Uhr und an Samstagen von 10 bis 18 Uhr.