"Weg war steinig": Kasig feiert Ende der Arbeiten am Mühlburger Tor

Für den Dienstag hat die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) zu einer kleinen Feierstunde eingeladen. Der Anlass: Das Ende der Bauarbeiten am Mühlburger Tor.

Sie war als Signal für das Ende der Rohbauarbeiten am Mühlburger Tor und gleichzeitig als Aufmerksamkeit und Dank gedacht: Dienstagabend hatte die Kasig mit ihrem Geschäftsführer Uwe Konrath Anwohner, Einzelhändler und Dienstleister rund um das Mühlburger Tor zu einer kleinen Feier in den Albert-Schweitzer-Saal eingeladen.

"Oberbürgermeister Frank Mentrup freute sich mit den etwa 70 Gästen sichtlich darüber, dass zumindest an der Oberfläche nun wieder der Normalzustand herrscht", heißt es in einer Pressemeldung. So sind die Baufelder bis auf die Fläche direkt vor der Christuskirche verschwunden, auf dem Kaiserplatz rund um das Reiter-Denkmal werden jetzt die Gärtner aktiv, um wieder für Rasen, Bepflanzung und Wege zu sorgen.

"Der Weg hin zu dem Bild, wie es sich jetzt bietet, war lang und im wahrsten Sinn des Wortes steinig. Das Mühlburger Tor wird keine Oase der Ruhe – bei einem der leistungsfähigsten Verkehrsknoten in der Stadt ist das auch nicht denkbar. Die Kombilösung entlastet jedoch die eigentliche Kreuzung und der Kaiserplatz erhält seinen Charakter als urbane Grünfläche zurück", sagte das Stadtoberhaupt.

Bis zur Fertigstellung der Kombilösung und der Aufnahme des unterirdischen Verkehrs der Stadtbahnen und Straßenbahnen wird die Rampe zwischen der Kreuzung Mühlburger Tor und dem Rathaus West von LKW genutzt. Das für den Innenausbau der Haltestellen und der Tunnelröhre benötigte Material wird von hier aus nach unten transportiert.