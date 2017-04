vor 2 Stunden Karlsruhe Wasserwerkbrücke: KAL will sich für Ersatzlösung einsetzen

Die Karlsruher Liste (KAL) will am Montag, 1. Mai, zwischen 11 und 18 Uhr allen Interessierten die Chance geben, sich bei einem Aktionstag auf der Wasserwerkbrücke über die geplante Sperrung zu informieren und aktiv für eine Ersatzlösung einzusetzen. Das kündigt die KAL in einer Pressemitteilung an.