Was lange währt, wird endlich gut? Davon kann im Fall "Sportpark Daxlanden" keine Rede sein. Nach Angaben des DJK Daxlanden ziehen sich die Fusionsgespräche zwischen den Vereinen und der Stadt bereits seit sieben Jahren hin. Bis zum 30. Juni soll die Entscheidung stehen - aber ist das auch realistisch?

Ein Gebäude mit Umkleiden und vier Fußballplätzen: In einem neu entstehenden Sportpark sollte der FV Daxlanden in die Fritschlach verlagert werden und dort mit dem DJK Daxlanden fusionieren. Auf der alten Sportfläche zwischen der B36, Gerhart-Hauptmann- und August-Dosenbach-Straße könnten dann Wohnungen entstehen, so der Plan. Doch mit dem Baubeginn in diesem Jahr wird es vermutlich nichts werden.

Schnecken stoppen Sportvereins-Fusion

Rückblick: Die DJK und der FV arbeiten bereits seit 16 Jahren im Jugendbereich zusammen. Der Grund hierfür ist, dass beide Vereine keine eigene Jugendmannschaft mehr stellen können. "Da diese Situation sich auch bundesweit, in die Seniorenmannschaften hineinzieht, war es für uns schon vor geraumer Zeit erkennbar, dass wir nur gemeinsam überleben werden, als andere Vereine noch lange nicht diese Weitsicht hatten", so der erste Vorsitzende des DJK Daxlanden Rüdiger Frank gegenüber ka-news.

Doch mit der Erkenntnis der personellen Problematik ist es nicht getan: Seit sieben Jahren führe man Fusionsgespräche zwischen DJK, FV und der Stadt Karlsruhe."Immer aus verschiedenen Gründen ohne zu einem Abschluss zu kommen", so Frank. Das größte Problem: Auf dem Gelände wurden schutzwürdige Schnecken entdeckt. Allein ihr Fund hat das Projekt bereits um anderthalb Jahre verzögert. Allein die schutzwürdigen Schnecken hätten das Projekt um eineinhalb Jahre verzögert.

"Viel Zeit haben wir leider nicht mehr"

Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Auf Nachfrage von ka-news bestätigt die Stadt, dass das Vorhaben grundsätzlich nicht vom Tisch ist. Das weitere Vorgehen soll nun in einer Sitzungen des Sportausschusses im Juli besprochen werden. Bis dahin könne man keine weiteren Einzelheiten bekannt geben.

Steht das Projekt damit vor dem Aus? Tatsächlich hat man DJK schon eine Alternativlösung im Blick: In der aktuellen Planung strebt der Verein eine Verdichtung auf dem DJK-Gelände mit Einbezug der brachliegenden Fläche eines Nachbarn mit ein - nämlich des Gehörlosen Sportvereins. "Für uns ist die Zielsetzung, bis 30. Juni Klarheit über die geplante Infrastruktur zu haben, die eine Abstimmung in der Vereinsmitglieder ermöglicht", gibt Frank an, "viel Zeit haben wir leider nicht mehr."