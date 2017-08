Waffenexporte: Vortrag in Stadtbibliothek diskutiert die Konsequenzen

Welche Auswirkungen haben Waffenexporte? Über diese Frage wird am 25. März im Ständehaussaal der Stadtbibliothek Karlsruhe diskutiert. Zunächst soll ein Vortrag in das Thema einleiten.

Der Vortrag soll aufzeigen, dass viele gewaltsam eskalierte Konflikte und die daraus resultierenden Flüchtlingsströme auch Folgen politischer Entscheidungen der westlichen Industrieländer seien, so auch Deutschlands, erklären die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Konkret richte sich der Blick auf deutsche Waffenexporte in Krisengebiete.

Auf der Agenda der Veranstaltung stehen um 19.30 Uhr die Begrüßungsmusik der Gruppe Alma Viva (World-Afrolatin). Anschließend wird Maria-Eugenia Lüttmann Valencia von der "Werkstatt für Gewaltfreie Aktion" um 20 Uhr ihren Vortrag halten. Die Podiumsdiskussion beginnt ab 21.30 Uhr. Als Abschluss dient ein Afro-caribbean Ambiente mit kulinarischen Spezialitäten und Musik. Der Eintritt ist frei.