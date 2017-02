Waffenbesitzer in Karlsruhe: Behörde stellt kaum noch Verstöße fest

In einer Pressemitteilung zeigt sich die Stadt Karlsruhe zufrieden: Bei Aufbewahrungskontrollen bei Waffenbesitzern habe das Ordnungsamt nur wenig beanstanden müssen. Geprüft wurden unter anderem, ob Waffen und Munition richtig aufbewahrt wurden.

Zu Beginn der Kontrollen 2009 habe es in Karlsruhe noch mehr als 3.000 Personen gegeben, die als Waffenbesitzer registriert waren, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Diese Zahl habe sich bis Ende 2011 bereits auf rund 2.200 Personen reduziert.

"Bis Ende 2016 sank diese Zahl weiter auf knapp 1.900 Personen. Und nach insgesamt 4.001 durchgeführten Kontrollen können wir jetzt feststellen, dass, bis auf einige wenige Einzelfälle, sämtliche Waffenbesitzer in Karlsruhe mindestens einmal Besuch von uns hatten", erklärt Björn Weiße, Leiter des städtischen Ordnungs- und Bürgeramts (OA).

Bei den Kontrollen habe das OA festgestellt, dass die große Mehrheit der Waffenbesitzer in Karlsruhe verantwortungsvoll mit ihren Waffen umgehe. So seien im Jahr 2011 bei mehr als 500 durchgeführten Kontrollen zwar noch 103 Beanstandungen ausgesprochen worden, diese Zahl habe sich dann jedoch drastisch reduziert. "2012 hatten wir bei 813 Kontrollen nur noch 37 Beanstandungen, 2014 sank diese Zahl bei 867 Kontrollen weiter auf lediglich noch 8 Beanstandungen", teilt Weiße mit. Im vergangenen Jahr sei es nur noch in einem Fall zu einer Beanstandung gekommen.

Das OA werde auch weiterhin seine Kontrollen durchführen und die sichere Unterbringung von Waffen überprüfen. So müssten sich alle neu nach Karlsruhe zugezogenen Waffenbesitzer auf einen Besuch der Kontrollpersonen einstellen. Aber auch bei den bereits überprüften Personen werden die Beschäftigten stichprobenmäßig Wiederholungsbesuche machen, wie die Stadt ankündigt.