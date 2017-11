vor 5 Stunden Julia Wessinger Karlsruhe Vorwurf der "Verstümmelung": Peta stellt Strafanzeige gegen Karlsruher Zoo

Die Tierrechtsorganisation Peta hat in dieser Woche gegen den Zoo Karlsruhe und 19 weitere Zoos und Tierparks in Deutschland Strafanzeige gestellt. Der Grund: Sie verstoßen mit einer "systematischen Verstümmelung" gegen das Tierschutzgesetz - so die Meinung von Peta.