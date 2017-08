Im Rahmen eines interreligiösen Dialogs am KIT Campus wird über die unterschiedlichen Religionen aufgeklärt. Dazu soll ein Vortrag am Montag, 5. Dezember 2016 um 18.30 Uhr, im Hertz-Hörsaal (Gebäude Nummer: 10.11, Kaiserstr.12, KIT Campus Süd) stattfinden.

Die Projektgruppe "Haus der Begegnung: Religionen und Kulturen am KIT" fragt, ob Religionen das gesellschaftliche Miteinander gefährden oder stützen. Dabei sollen ebenfalls die Tendenzen zur Radikalisierung sowie zur steigenden Intoleranz sowohl von christlichen wie muslimischen Gruppen gegenüber "Nicht-Gläubigen" diskutiert. Der interreligiöse Campusdialog greift im Wintersemester 2016/17 die aktuelle Diskussion um das Gefahrenpotenzial von religiös motiviertem Fanatismus auf.

In einem Podiumsgespräch mit Experten der Theologie und weiterer Disziplinen soll erörtert werden, ob sozial-karitative Aufgaben in der Gesellschaft von Relevanz sind, gibt das Karlsruher Institut für Technologie in einer Pressemitteilung bekannt.