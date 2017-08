Zum fünften Mal schreibt die Stadt Karlsruhe den Tierschutzpreis aus. Geehrt werden sollen damit Bürger und Vereine, sowie Verbände oder Organisationen, die sich besonders für den Tierschutz engagieren. Vorschläge können beim Ordnungs- und Bürgeramt eingereicht werden, so teilt die Stadt Karlsruhe in einer Presseinformation mit.

Vorschläge für den Tierschutzpreis 2016 können schriftlich an das Ordnungs- und Bürgeramt, Abteilung Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen, Alter Schlachthof 5, 76124 Karlsruhe oder per Mail an luv@oa.karlsruhe.de eingereicht werden. Diese Abteilung sei für den Tierschutz in Karlsruhe zuständig.

Eine weitere Möglichkeit Vorschläge abzugeben, bestehe auf dem 12. Karlsruher Tierschutztag am 1. Oktober, der auf dem Gelände von "Nelly's Futterkiste" in der New-York-Straße 3-7 stattfinden wird. Die Abteilung Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen werde dort mit einem Stand vertreten sein und über ihre Arbeit informieren, heißt es in der Pressemitteilung.