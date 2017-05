vor 56 Minuten Östringen Vorfahrt missachtet: 81-jährige Fahrradfahrerin nach Unfall mit Pkw schwer verletzt

Am Samstag, kurz vor 12 Uhr, kam es in Östringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 81-jährigen Fahrradfahrerin und einem 62-jährigen Pkw-Fahrer, darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.