Im September ist der 4-jährige Emilio auf eigene Faust los gezogen. Er nahm eine Bahn der Linie S5 in Richtung Söllingen. In der Fahrerkabine dieses Zuges saß Saskia Schönleben, der es zu verdanken ist, dass Emilio wieder heil zu Hause ankam. Jetzt wurde sie für einen Preis nominiert.

Die ersten Kandidaten für die neue Runde des bundesweiten Wettbewerbs „Eisenbahner mit Herz“ sind seit Kurzem im Internet in Form einer Online-Galerie veröffentlicht. Fahrgäste aus ganz Deutschland haben nun zwar noch bis zum 31. Januar 2017 die Möglichkeit, Vorschläge bei der „Allianz pro Schiene“ als Ausrichter des Wettbewerbs einzureichen, doch eines steht schon heute fest: Unter den bereits Nominierten befindet sich mit Saskia Schönlebe auch eine Triebfahrzeugführerin der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG).

"Wir sind sehr stolz darauf, dass mit Saskia Schönlebe eine Mitarbeiterin aus unserem Haus für den Preis vorgeschlagen wurde", sagt Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der AVG in einer Pressemeldung. "Frau Schönlebe hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass für unsere Fahrer das Wohl der Fahrgäste stets an erster Stelle steht", so Egerer.

Saskia Schönlebe wurde für den Wettbewerb nominiert, da sie einem vierjährigen Jungen geholfen hatte, der auf eigene Faust einen Ausflug mit der Stadtbahn unternommen hatte . Mehrere Streifenwagen suchten den Ausreißer – unter anderem kreiste auch ein Polizeihubschrauber über Karlsruhes Straßen.

Schönlebe wusste von alledem noch nichts, als sie an der Endstation ihrer Linie S5 in Söllingen einen Kontrollgang durch die Stadtbahn machte. Dort fiel ihr sofort der ängstliche kleine Junge auf, der sich kauernd in einer Ecke versteckt hielt. Spontan entschloss sie sich, den Vierjährigen nach vorne in die Bahn mitzunehmen und ihm den Führerstand zu zeigen. Schönlebe zog dem Jungen auch seine Socken wieder an, die er verloren hatte.

Unterdessen hatte sie ihren Fahrdienstleiter über den Vorfall informiert und auf diesem Weg von dem laufenden Polizeieinsatz zur Suche des Jungen erfahren. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, dem Vierjährigen zu helfen.

Zum Wettbewerb "Eisenbahner mit Herz" : Aus rund 90 Geschichten, die Reisende bisher bereits an die „Allianz pro Schiene“ geschickt haben, haben die Bahnen bisher 19 Mitarbeiter mit Namen und Foto identifiziert: Alle nominierten Eisenbahner standen Fahrgästen auf Reisen hilfreich zur Seite. Aus dem Kreis dieser Titelkandidaten wird eine Jury aus Eisenbahngewerkschaften, Fahrgastverbänden und Verkehrsclubs am 26. April 2017 die Sieger küren. Die Online-Galerie ist über die Internetseite www.allianz-pro-schiene.de unter der Rubrik Wettbewerbe einsehbar.

Mehr zum Thema:

Bahnfahrerin findet 4-jährigen Jungen: "Er schaute mich verängstigt an"

Polizeihubschrauber im Einsatz: 4-Jähriger macht eigenmächtigen Ausflug