vor 52 Minuten Karlsruhe Vor dem Karlsruher Schloss: 19-Jährige wird von zwei Unbekannten angegriffen

In der Nacht auf Samstag wurde eine 19-Jährige am Brunnen auf dem Schlossplatz von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Die Frau machte gegen 00.45 Uhr einen Zeugen auf sich aufmerksam. Dieser informierte die Polizei. Die junge Frau gab an, sie sei kurz zuvor von zwei Unbekannten mit Schlägen und Tritten angegriffen worden. Durch den Angriff sei sie an der Hand und im Gesicht verletzt worden. Sie habe weglaufen können und Hilfe bei dem Zeugen gesucht. Zu den Angreifern konnte die alkoholisierte Frau lediglich angeben, dass einer der Männer eine helle kurze Hose und ein weißes Oberteil trug. Der zweite Angreifer habe eine dunkle Hose und ein dunkles Oberteil getragen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.