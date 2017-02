Die Stadt Karlsruhe arbeitet bereits seit Jahren an ihrem Image der Fahrradstadt. Immer wieder werden neue Fahrradstraßen ausgewiesen, mit Kampagnen darauf hingewiesen, dass der Motor aus und Kopf eingeschaltet werden soll. Aber nicht alle Karlsruher steigen deswegen auf das Zweirad um. Ein Grund sich die Autos, die in Karlsruhe umher fahren etwas genauer anzuschauen.

Seit April haben die Radler in zwei Straßen Vorrang: Die Bismarck- und Seminarstraße wurden als Fahrradstraße ausgewiesen. Auch in den Erschließungsstraßen der Kaiserallee sollen, wenn es nach den Stadtplaner geht, die Autofahrer nur maximal Tempo 30 fahren dürfen und sich am Fahrverhalten des Radverkehrs orientieren.

Jeder zweite Einwohner hat laut Statistik ein Fahrzeug

Wie viele Fahrräder es in Karlsruhe gibt, ist nicht erfasst. Über die Zahl der angemeldeten Fahrzeuge weiß die Stadt hingegen bestens Bescheid: 157.108 Kraftfahrzeuge waren 2014 in Karlsruhe angemeldet. Das entspricht immerhin knapp einem Fahrzeug auf zwei Einwohner.

Aber womit bewegen sich die Karlsruher eigentlich am liebsten fort? Wer nach einer Vorliebe für ein bestimmtes Fahrzeug der Deutschen beim Kraftfahrt-Bundesamt sucht, stellt fest, dass Marken aus dem eigenen Land die absoluten Favoriten sind. Den ersten Platz belegt dabei VW mit 9,4 Millionen Fahrzeugen (2014). Mit knapp drei Millionen Fahrzeugen weniger folgen Opel und Mercedes, gefolgt von BMW und Audi. Nur Ford schafft es in die Top 6.

Was das angeht sind die Karlsruher typisch deutsch: Die beliebtesten Marken decken sich mit dem Trend der Bundesrepublik: Hochwertige Fahrzeuge können hingegen auf den Straßen der Fächerstadt eher selten gesichtet werden. Halter von Aston Martin, Bentlye, Lamborghini, Lotus und Mac Laren können sich glücklich schätzen, denn ihre Autos sind wahre Raritäten in der Fächerstadt-

KA-SC oder doch KA-KE?

Nachdem nun die Frage nach dem Fabrikat geklärt ist, muss sich der kaufwillige Autofahrer Gedanken über die Farbe machen. Und da sieht er schwarz - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mit dieser Farbe sind die meisten Autos ausgestattet, gefolgt von grau. Einen strahlenden Platz drei bekommt "weiß", dicht gefolgt von dem wieder eher düsteren blau.

Wer sich ein neues Auto zulegt, hat dann die Qual der Wahl: Mit welcher Buchstaben- und Zahlenkombination soll das neue Vehikel über die Straßen rollen? Nach Angaben des Ordnungsamts wollen die Halter nach dem KA häufig ihre eigenen Initialen und eine Schnapszahl.

Die Bekenntnis zum Fußballfan ist ebenfalls nicht selten. So steht KA-SC weit oben auf der Wunschliste, gefolgt von KA-RL. Hoffentlich keinen Ausdruck ihrer Fahrweise geben Fahrer mit der häufigen Kombination KA-OT oder KA-OS. Dagegen sind die Kombinationen rund um das Thema "Toilette" eher unerwünscht. KA-WC, KA-KE oder KA-KT wollen laut Ordnungsamt die wenigsten Fahrer.