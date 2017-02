Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.25 Uhr zu einem tödlichen Unfall auf der A5 in Richtung Frankfurt auf Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach.

Nach ersten Informationen wollte eine Person an dieser Stelle die Autobahn überqueren. Dabei wurde sie von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Nähere Informationen zu Unfallgeschehen liegen bislang noch nicht vor.

Aktualisierung, 11.20 Uhr:

In einer Pressemitteilung gibt die Polizei nun weitere Details zum Unfall bekannt. Nach Angaben der Polizei ist ein 44 Jahre alter Fußgänger in der Nacht zum Donnerstag beim Überqueren der A5 an der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Hierzu bittet der Verkehrsunfalldienst um Zeugenmeldungen, die unter 0721/94484-0 entgegengenommen werden.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei überquerte der dunkel gekleidete Fußgänger kurz nach 0.30 Uhr an der Anschlussstelle Durlach die in Richtung Frankfurt führende Ostfahrbahn. Auf dem mittleren Fahrstreifen erfasste ihn ein 65-jähriger Autofahrer frontal. Dabei wurde der 44-Jährige nach derzeitiger Sachlage sofort getötet und auf den linken Fahrstreifen geschleudert.

Die Beamten schließen in der Pressemitteilung nicht aus, dass der Mann dort von einem weiteren, noch unbekannten Fahrzeug überrollt wurde. Ein nachfolgender Pkw fuhr nach dem Unfall über die nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteile und wurde leicht beschädigt. Einem vor Ort geeilten Rettungsteam mit Notarzt blieb nur noch den Tod des Fußgängers festzustellen.

Die Autobahn war in nördlicher Fahrtrichtung bis gegen 2.30 Uhr voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr konnte über die Parallelfahrbahn der Anschlussstelle Durlach geleitet werden. Derzeit dauern weitere Ermittlungen zur Erforschung der Unfallursache noch an.