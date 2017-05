vor 8 Stunden Stutensee Von Ehefrau vermisst: 90-Jähriger dank Polizeihubschrauber wieder aufgefunden

Ein 90-jähriger Mann aus Friedrichstal wurde am Freitagabend vermisst gemeldet. Der auf einen Elektrorollstuhl angeweisene Mann war am Nachmittag in Richtung Staffort aufgebrochen um Besorgungen zu machen. Dort wurde der Mann letztmalig gegen 17 Uhr gesehen.