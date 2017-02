Von Archäologie bis Farbenlehre: KinderCollege startet in neues Semester

Für alle Kinder, die von Wissenschaft und Forschung nicht genug kriegen können: Am 22. März beginnt das Sommer-Semester des KinderCollege der Dualen Hochschule Baden Württemberg Karlsruhe. Bis Juli gibt es jede Woche Vorlesungen und Workshops für die "Nachwuchsstudierenden".

Unter der Schirmherrschaft des Rektors der Dualen Hochschule Karlsruhe, Prof. Dr. Stephan Schenkel, setzt das KinderCollege, das 2014 gegründet wurde, seine Vorlesungsreihe fort. Das teilt die Hochschule in einer Pressemeldung mit.

Vom 22. März 2017 bis zum 12. Juli 2017 finden mittwochs von 17.30 Uhr bis 19 Uhr Vorlesungen und Workshops statt. Das Themenangebot richtet sich an alle wissbegierigen Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren, die von Wissenschaft und Forschung nicht genug kriegen können.

Einmal pro Woche treffen sich die "Nachwuchsstudierenden" in einem der Hörsäle der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe. Ein breitgefächertes Themenangebot regt die jungen Menschen an, in den Vorlesungen und Workshops mit Professoren zu diskutieren und zahlreiche Fragen zu stellen.

Viel Wissenschaft und ein sicheres Auftreten

Themenbereiche im Sommer 2017 sind Archäologie, Erdgeschichte, Farbenlehre, Kunstgeschichte, Mikroben, Multisensorik, Phänomen Luft, Philosophie, Robotik, Strömungsmechanik und Zeitmessung.

Neben wissenschaftlichen Themen legt die Leiterin des KinderCollege großen Wert auf ein regelmäßiges Up-Date in modernen Umgangsformen und trainiert mit den Kindern und Jugendlichen souveränes, selbstbewusstes Auftreten und kommunikative Sicherheit.

Für Informationen und Immatrikulation steht die College-Leitung, Claudia Keller, unter der Telefon-Nr. 07251-9378164 oder c.keller.seminare@web.de zur Verfügung. Weitere Informationen: www.dhbw-karlsruhe.de/allgemein/aktuelles-und-veranstaltungen/kindercollege/