Vom Bürostuhl in die Laufschuhe: Firmenlauf "B2Run" startet in Karlsruhe

Spaß an Bewegung, Teamgeist – und auch gerne etwas Kreativität ist gefragt, wenn es am Dienstag, 20. Juni 2017, beim "B2Run" auf die Strecke geht. Erneut macht die „Deutsche Firmenlaufmeisterschaft“ dabei Station in Karlsruhe – mit Zieleinlauf im Wildparkstadion.

Nicht allein Bestzeiten stehen beim "B2Run" im Vordergrund – viel mehr das gemeinsame Sporterlebnis außerhalb von Büro- oder Werkstattalltag. Sich gegenseitig motivieren, zusammen ins Ziel kommen, egal ob Chef oder Azubi, ob Großkonzern oder Arztpraxis: Über 380 Firmen aus der Region nahmen 2016 diese Herausforderung an – und auch in diesem Jahr haben schon viele Läufer die Laufschuhe gerichtet.

Gestartet wird in diesem Jahr erneut mit dem so genannten Wellenstart. Drei Startzeiten sorgen ab 18.30 Uhr dafür, dass die Teilnehmer im Abstand von 20 Minuten in drei Wellen auf die Strecke gehen. Großer Vorteil dabei: Geringere Wartezeiten und ein deutlich entzerrtes Teilnehmerfeld – gerade zu Beginn der rund sechs Kilometer langen Strecke.

Vom Startpunkt am Wildparkstadion geht es für Läufer, Walker oder Nordic Walker an der Grabener Allee entlang Richtung Norden und vom Adenauerring wieder nach Süden in die Linkenheimer Allee. Durch den Schlossgarten und am Schloss vorbei, führen die letzten zwei Kilometer auf das große Finale zu: dem Zieleinlauf im Wildparkstadion. Während des Laufs stehen natürlich wieder Getränke zur Verfügung. Nach Verpflegung mit Obst und Getränken startet dann im Wildpark die große After-Run-Party.

Bundesweit stellen an 17 Standorten Firmen und ihre Mitarbeiter ihr sportliches Können und vor allem ihren Teamgeist unter Beweis – übrigens bei einer komplett klimaneutralen Laufserie. Alle Teilnehmer haben dazu die Chance, sich für das "B2Run"-Finale am 7. September in Köln zu qualifizieren. Die Sieger der Wertungskategorien – darunter "schnellster Chef", "schnellster Azubi", "schnellste Frau" und "schnellster Mann", "fittestes Unternehmen" oder das Team mit dem kreativsten Outfit – sind beim Finale am Start.

Anmeldungen bis zum 4. Juni – danach gibt es nur noch die "Last-Minute Buchung", http://www.b2run.de/karlsruhe