Die Pendler auf den Buslinien 60 und 62, sowie die Nutzer der Linie NL5 müssen sich ab März auf eine Umleitung in Grünwinkel einstellen. Weil eine Fernwärmeleitung verlegt wird, kommt es in diesem Stadtteil zu einer Vollsperrung.

In der Durmersheimer Straße wird in den kommenden Wochen auf Höhe der Mühlburger Straße eine Fernwärmeleitung verlegt. Die Maßnahme erfolgt unter Vollsperrung der Durmersheimer Straße zwischen Vogesenbrücke und Blohnstraße. Aus diesem Grund müssen die Buslinien 60 und 62 sowie der Nightliner NL5 von Mittwoch, 1. März, bis voraussichtlich Freitag, 30. Juni, umgeleitet werden.

Während der Baumaßnahme wird die Haltestelle Vogesenbrücke (Linien 60 und 62) in die Carl-Metz-Straße verlegt. Die Haltestellen Pfannkuchstraße (NL5) und Vogesenbrücke (NL5) entfallen ersatzlos. Die Haltestelle Blohnstraße Richtung Hauptbahnhof/Marktplatz wird in die Blohnstraße verlegt.

Von der Haltestelle Entenfang kommend fahren die Busse der Linien 60 und 62 eine Umleitung über die Vogesenbrücke und nach der Ausfahrrampe links in die Carl-Metz-Straße zu einer Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand. Von dort geht es weiter über die Pfannkuchstraße zur Ersatzhaltestelle Stadtwerke. Anschließende biegen die Fahrzeuge links in die Daxlander Straße und erneut links in die Michelinstraße ab, bevor sie über die Blohnstraße zur dortigen Ersatzhaltestelle gelangen. Von dort fahren die Busse weiter durch die Durmersheimer Straße zur Haltestelle Friedhof Grünwinkel. Die Rückfahrt erfolgt auf der regulären Route.

Der Nightliner NL5 fährt während der Baustelle von der Haltestelle Mauerwerk kommend weiter auf der Daxlander Straße zur Ersatzhaltestelle Stadtwerke. Anschließend biegt er links in die Michelinstraße ab und fährt über die Blohnstraße zur gleichnamigen Ersatzhaltestelle. Von dort geht es über die Durmersheimer Straße zur Haltestelle Friedhof Grünwinkel, bevor der Bus auf der regulären Route seine Rückfahrt antritt.