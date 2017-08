Vollsperrung B10 bei Pfinztal: Bauarbeiten dauern vier Tage an

Ab Freitag 23. September, ab 10 Uhr, bis Montag 26.September 4 Uhr wird die Bundesstraße B10 auf Gemarkung Pfinztal für den Einbau der neuen Asphaltdeckschicht zwischen dem Ortsausgang von Söllingen und der Zufahrt zum Gewerbegebiet Hammerwerk in Kleinsteinbach voll gesperrt.Darüber informiert das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung.

Mit Einbau der Deckschicht werde der erste Teilabschnitt der Sanierung fertiggestellt. In dieser Zeit wird der Verkehr in Kleinsteinbach über die L563, die K9653 und die K9654 über Stupferich bis nach Durlach auf die B3 umgeleitet.Der Verkehr aus Söllingen wird bei Grötzingen über die B293 und die L571 bis nach Königsbach umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Hammerwerk und zum Hotel Villa Hammerschmiede ist aber zu jeder Zeit aus Kleinsteinbach kommend möglich.

Die weitere Sanierung der B10 bis kurz vor dem Kreisverkehr in Kleinsteinbach erfolgt in zwei Bauphasen. Der daran anschließende Deckschichteinbau erfolgt erneut unter Vollsperrung. Den genauen Termin gibt das Regierungspräsidium rechtzeitig bekannt. Die Arbeiten an der B 10 sollen voraussichtlich Mitte Oktober 2016 abgeschlossen werden.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt rund 1,4 Millionen Euro und werden durch die Bundesrepublik Deutschland getragen.